Las reservas internacionales brutas de Nicaragua aumentaron a 8.593,5 millones de dólares

2 minutos

San José, 11 feb (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 8.593,5 millones de dólares hasta enero pasado, un 39,8 % más en relación al mismo mes de 2025, informó este miércoles el banco emisor del Estado nicaragüense.

La cifra es mayor en 2.445,8 millones de dólares frente al saldo a enero de 2025, cuando el remanente de las RIB cerró en 6.147,7 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

La entidad monetaria ha destacado que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos años, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

Asimismo, el emisor subrayó que los 8.593,5 millones de dólares de las RIB a enero de 2026 también superan los 8.324,7 millones de dólares con que estas reservas cerraron en diciembre pasado.

Durante enero, las RIB aumentaron en 268,8 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del BCN, la entrada de recursos externos al sector público no financiero, el incremento en las cuentas netas del sector público, y el aumento del encaje legal, explicó la entidad.

Ese nivel de reservas internacionales a enero de 2026 es consistente con una cobertura a base monetaria de 3,9 veces, puntualizó.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

Para 2025, el emisor aumentó el rango de la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 4,5 %–5 % (3 %–4 0 % proyectado en octubre), «sustentado en los mejores resultados observados en la actividad económica» hasta octubre pasado. EFE

