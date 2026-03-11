Las reservas internacionales brutas de Nicaragua aumentaron a 9.045,3 millones de dólares

2 minutos

San José, 11 mar (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 9.045,3 millones de dólares hasta febrero pasado, un 43,9 % más en relación al mismo mes de 2025, informó este miércoles el banco emisor del Estado nicaragüense.

La cifra es mayor en 2.759,4 millones de dólares frente al saldo a febrero de 2025, cuando el remanente de las RIB cerró en 6.285,9 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

La entidad monetaria ha destacado que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos años, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

Asimismo, el emisor subrayó que los 9.045,3 millones de dólares de las RIB a febrero de 2026 también superan los 8.593,5 millones de dólares con que estas reservas cerraron en enero pasado.

Durante febrero, las RIB aumentaron en 451,8 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del BCN, la entrada de recursos externos al sector público no financiero, el incremento en las cuentas corrientes del sistema financiero y los intereses por las inversiones de reservas internacionales del BCN, explicó la entidad.

Ese nivel de reservas internacionales a febrero de 2026 es consistente con una cobertura a base monetaria de 4,1 veces, puntualizó.

Para 2025, el Banco Central aumentó el rango de la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 4,5 % – 5 % (3 % – 4 0 % proyectado en octubre), «sustentado en los mejores resultados observados en la actividad económica» hasta octubre de 2025.

Nicaragua registró una inflación del 2,70 % en 2025, la más baja de los últimos cinco años, según los datos oficiales.

Para 2026, el emisor estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.EFE

mg/fa/eav