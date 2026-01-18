Las reservas internacionales brutas de Nicaragua subieron a 8.324,8 millones de dólares

San José, 18 ene (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 8.324,8 millones de dólares hasta diciembre pasado, un 36,4 % más en relación al mismo mes de 2024, informó este domingo el banco emisor del Estado nicaragüense.

La cifra es mayor en 2.219,7 millones de dólares frente al saldo a diciembre de 2024, cuando el remanente de las RIB cerró en 6.105,1 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

«El comportamiento observado de las reservas internacionales en 2025 fue impulsado principalmente por la implementación de una política monetaria que ha fortalecido el uso de la moneda nacional y una política de consolidación fiscal, que han aumentado el ahorro nacional», explicó la entidad monetaria.

Operativamente, el aumento de reservas se produjo por: acumulación de depósitos del sector público, compras de divisas en la mesa de cambio del Banco Central, desembolsos externos y por ingresos financieros de las inversiones en el exterior, detalló la fuente.

El emisor destacó que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos años, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

Asimismo, subrayó que los 8.324,8 millones de dólares de las RIB a diciembre de 2025 también superan los 8.006,7 millones de dólares con que estas reservas cerraron en noviembre pasado.

Durante diciembre de 2025, las reservas internacionales brutas aumentaron en 318,1 millones de dólares con relación al mes anterior, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del Banco Central, las cuentas netas del sector público no financiero, el aumento del encaje legal, y los intereses recibidos por las inversiones de reservas internacionales, precisó la entidad.

Ese nivel de reservas internacionales a diciembre de 2025 es consistente con una cobertura a base monetaria de 3,6 veces, puntualizó.

El Banco Central espera que en 2026 se mantenga el crecimiento sostenido de las reservas internacionales, «las que continuarán garantizando el actual régimen cambiario, asegurando la protección de la economía contra eventos externos e internos, así como la estabilidad macroeconómica y financiera de Nicaragua».

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

Para 2025, el emisor aumentó el rango de la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 4,5 %–5 % (3 %–4 0 % proyectado en octubre), «sustentado en los mejores resultados observados en la actividad económica» hasta octubre pasado.EFE

