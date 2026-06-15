Las sanciones europeas contra Irán se levantarán si hay «un cambio real sobre el terreno»

2 minutos

Évian, (Francia) 15 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló este lunes que el levantamiento de las sanciones europeas a Irán está condicionado a que haya «un cambio real sobre el terreno», tras el acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Teherán para poner fin a la guerra.

Von der Leyen, que compareció ante la prensa en Évian junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, poco antes del inicio de la cumbre del G7, hizo hincapié en que esas sanciones responden a dos cuestiones: la violación de los derechos humanos por parte del régimen contra la población iraní y los programas nuclear y balístico.

Reconoció que las sanciones se podrían levantar, pero «si el comportamiento cambia de forma creíble» por parte de las autoridades iraníes.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán que se debe formalizar el próximo viernes, además de poner fin a las hostilidades, debe servir para que se restablezca rápidamente la circulación por el estrecho de Ormuz, que fue cerrado por Irán desde el inicio del conflicto, aunque quedan por aclarar algunos de los detalles sobre cómo se llevará a cabo.

En la misma rueda de prensa, Costa expresó su deseo de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, del que hablarán este martes los líderes del G7 y de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar, «ponga fin a esta costosa guerra y permita el restablecimiento completo de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y el respeto íntegro y efectivo de la soberanía del Líbano».

La Unión Europea está preparada, aseguró Costa, para contribuir a la elaboración de una estrategia global destinada a instaurar una paz duradera en Oriente Medio.

«La esperanza que este acuerdo nos aporta no debe hacernos olvidar la dramática situación humanitaria en Gaza ni la profunda preocupación que suscita la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania», agregó el ex primer ministro portugués.

Para una paz justa y duradera en la región, hay que avanzar «por la única vía posible, a saber, la solución de dos Estados», mantuvo Costo, esperanzado en que las discusiones que los líderes del G7 mantendrán hasta el miércoles en Évian permitirán lograr progresos decisivos. EFE

ac-cat/psh