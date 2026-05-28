Las seis mayores economías europeas (E6) intentan forjar consenso sobre unión de capitales

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Berlín, 28 may (EFE).- Las seis mayores economías europeas, que componen el formato E6, se dieron cita este jueves en Berlín para intentar forjar un consenso sobre el paquete de medidas del Consejo Europeo (CE) para impulsar la unión de capitales, que tanto España como Alemania quieren ver aprobado antes de finales de año.

El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró a los medios al llegar a la reunión a las afueras de la capital alemana que los países del E6 están «cerca de llegar a una posición común», aunque quedan todavía «algunos flecos» que negociarán los ministros.

La centralización de la supervisión financiera sigue siendo uno de los principales objetos de polémica en las negociaciones.

Cuerpo se mostró convencido de que si las seis potencias (Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia) son capaces de cerrar hoy una posición común, será «un paso decisivo» para que luego se pueda avanzar a nivel de los Veintisiete.

Para avanzar en la integración del mercado, un proyecto estancado desde hace una década, la CE ha planteado un conjunto de medidas, el denominado Paquete de Integración y Supervisión de Mercado (MISP), que, entre otras, incluye la creación de un modelo de supervisión híbrido por el que recibiría más competencias la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Disposición al compromiso

El anfitrión del encuentro, el vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, mostró a su llegada una posición conciliadora y subrayó la necesidad de aceptar compromisos y tender puentes, en lugar de aferrarse a la esperanza de preservar en un 100 % los intereses nacionales.

La aprobación del paquete MISP es una prioridad para Alemania, dijo, pues contribuirá a una Europa soberana, a la movilización de capital a nivel europeo y a superar la fragmentación del mercado comunitario, aseguró.

Según explicó, Berlín quiere lograr mejoras en aspectos como el comercio de divisas, la gestión de los fondos de inversión, el comercio con criptomonedas o en el tema de la supervisión del mercado de capitales, pero está abierta a negociar.

Preguntado por este último tema, recordó que en los últimos años siempre ha habido dos polos: los que quieren centralizarlo todo y los que quieren que se mantenga la supervisión nacional. «Ahora se trata de explorar dónde tenemos un verdadero valor añadido a través de una centralización y dónde creamos con ello estructuras duplicadas innecesarias», declaró.

También el ministro neerlandés de Finanzas, Eelco Heinen, dijo estar «dispuesto a aceptar cualquier cosa que impulse este importante proyecto» y agregó que el objetivo de la reunión es encontrar un compromiso dentro del E6.

«Si nosotros logramos llegar a un acuerdo, Europa podrá llegar a un acuerdo», apostilló.

Proteger a los actores más pequeños

El ministro polaco de Finanzas, Andrzej Domański, si bien destacó la importancia de unos mercados de capitales europeos fuertes para retener a las empresas comunitarias en el continente, abogó por no dejar de proteger a actores locales más pequeños.

«Todos sabemos que necesitamos mercados de capitales europeos fuertes. Sabemos que es realmente una pena que tantas empresas europeas decidan cotizar en Nueva York en lugar de Fráncfort, París o incluso otros mercados europeos», dijo.

Domański apoyó que se otorguen a la ESMA competencias adicionales, pero advirtió que éstas deben aplicarse especialmente a las entidades más grandes, las compañías transnacionales, y «proteger» en paralelo las competencias de la supervisión nacional.

Explicó que eso es importante para un país como Polonia, donde la economía está acelerándose, pero sus empresas «siguen siendo relativamente pequeñas».

«Y si queremos que coticen en la Bolsa de Varsovia, también necesitamos proteger los intereses de los emisores locales, los corredores locales y los mercados bursátiles locales», indicó.

Imprescindible para los retos del futuro

El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, subrayó por su parte que Europa necesita inversiones y unas finanzas sólidas para salir vencedora de los enormes retos que enfrenta el mundo.

«Los proyectos de prosperidad europea que debemos llevar a cabo juntos no serán posibles sin financiación, sin dinero. Tenemos que asegurarnos de que el capital europeo deje de salir hacia otros lugares y se quede en Europa», afirmó.

Por eso, esta Unión de Ahorros e Inversiones es un proyecto tan importante, defendió, y destacó el deseo de que los europeos «se sientan orgullosos de invertir en empresas europeas» y de un sistema financiero europeo.

«Tenemos grandes bancos, pero se enfrentan a una competencia muy fuerte por parte de actores de gran envergadura. Necesitamos igualdad de condiciones para que nuestros bancos europeos puedan financiar a nuestras empresas europeas y hacerlas crecer más, llegar más alto y ser mejores», afirmó. EFE

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