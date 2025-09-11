Las selecciones Sub-17 de Colombia y Venezuela jugarán amistosos para apoyar al Catatumbo

Bogotá, 11 sep (EFE).- Las selecciones masculinas de Colombia y Venezuela, que disputarán este año el Mundial Sub-17 de Qatar, jugarán dos partidos amistosos la próxima semana en las ciudades colombianas de Cúcuta y Ocaña para impulsar la inclusión social en la región del Catatumbo mediante el fútbol.

«La responsabilidad que tenemos queremos ampliarla a temas sociales, no hay nada que una más que el fútbol, no solo en Colombia, en todo el mundo», dijo este jueves el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en una entrevista con EFE.

El dirigente explicó que la FCF está comprometida con los ministerios del Trabajo y del Deporte en estimular la práctica del fútbol en regiones que, como el Catatumbo, situada en el departamento de Norte de Santander, son afectadas por el conflicto armado colombiano.

«Tenemos un compromiso (…) para en el caso específico del Catatumbo, de llegar y darles un mensaje de que el fútbol está con ellos. Que los niños se puedan distraer con el fútbol, entregarles herramientas para que ellos puedan durante el día, cuando no estén estudiando, recrearse con el fútbol», dijo.

Como parte de esa estrategia de inclusión social, la Federación Colombiana de Fútbol va a protocolizar un convenio con los dos ministerios el próximo miércoles 17 en Cúcuta, capital de Norte de Santander, «y tres días después iremos a Ocaña a ratificarlo», agregó Jesurún.

«Y les llevamos a la selección Colombia sub-17 masculina que se está preparando para el Mundial de Qatar en el próximo mes de noviembre a jugar un par de partidos amistosos frente a nuestra selección hermana de Venezuela», explicó.

El partido en Ocaña, puerta de entrada al Catatumbo, será el sábado 20 de septiembre, indicó el dirigente.

El Catatumbo, del cual hacen parte también los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que a pesar de ser rica en recursos naturales tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo que desde hace décadas es disputada por grupos guerrilleros y paramilitares.

En el Mundial de Qatar, Venezuela hace parte del Grupo E junto con Inglaterra, Haití y Egipto, mientras que Colombia quedó encuadrada en el Grupo G con Alemania, Corea del Norte y El Salvador. EFE

