Las solicitudes de patente en España crecen un 1 % y dejan al país en el 24ª puesto global

Ginebra, 12 nov (EFE).- España registró 8.282 solicitudes de patente en 2024, un 1 % más que en el año anterior, lo que le situó en el puesto 24 en este indicador de innovación, según el informe anual que elabora la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

China lideró una vez más esta clasificación con 1,79 millones de patentes, un 48 % del total, mientras que Estados Unidos, en segundo puesto, concentró un 13 % de las solicitudes (501.831).

Japón, Corea del Sur, Alemania, India, Francia, Reino Unido, Suiza e Italia completaron por este orden el top ten de solicitudes, que a nivel global sumaron una cifra récord de 3,72 millones, un aumento del 4,9 % con respecto a 2023 que representa el quinto ejercicio consecutivo de subidas.

Por encima de España se situaron países como Turquía, Bélgica o Irán, mientras que las solicitudes españolas superaron a las que se cursaron desde Brasil, Hong Kong o Emiratos Árabes.

España ocupó mejores posiciones en materia de solicitudes de marca registrada según el informe de la OMPI, al situarse 16ª con un total de 136.476 en 2024, o un 5,3 % más que en 2023.

Aún mejor puesto, el 12º, obtuvo en el campo de solicitudes de registro de diseños, con 19.943, lo que sin embargo supuso un descenso interanual del 3,8 %.

La OMPI, una de las agencias especializadas de Naciones Unidas, destacó que a nivel global las solicitudes de marca registrada bajaron un 0,1 % hasta 15,2 millones y las de diseños crecieron un 2,2 % hasta 1,6 millones. EFE

