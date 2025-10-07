Las tasas de interés en EEUU, bien posicionadas contra la inflación, dice un alto cargo de la Fed

Las tasas de interés en Estados Unidos están en una buena posición para la lucha de la Reserva Federal (Fed, banco central) contra la inflación, dijo el lunes un alto funcionario de la entidad, en rechazo a los llamados del presidente Donald Trump a hacer recortes.

«Considero que la postura actual de la política es solo ligeramente restrictiva, lo cual creo que es el lugar correcto para estar», dijo en rueda de prensa el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid.

Schmid, quien este año es miembro con derecho a voto del poderoso comité que fija las tasas de la Fed, señaló que el mes pasado votó a favor de un recorte. Dijo que era la «estrategia adecuada de gestión de riesgos» ante los signos de enfriamiento en el mercado laboral.

La Fed tiene un mandato dual del Congreso para actuar de forma independiente en el combate de la inflación y del desempleo, principalmente mediante el aumento, la reducción o el mantenimiento de su tasa de interés de referencia.

Las declaraciones de Schmid contrastan fuertemente con las de Trump, quien ha criticado regularmente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar las tasas con suficiente rapidez.

Actualmente, los operadores de futuros estiman en aproximadamente un 95% la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en su próxima reunión de política monetaria este mes, según datos del CME Group.

Eso reduciría la tasa de préstamos del banco a un rango entre el 3,75% y 4%.

