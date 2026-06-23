Las tecnológicas arrastran a la baja a las bolsas globales

afp_tickers

Compartir

4 minutos

La caída en las acciones de las grandes tecnológicas lastró este martes a los mercados globales, que operaron con pérdidas por la preocupación por la valoración de estos títulos y por los elevados gastos que implica la IA.

La tendencia que comenzó el lunes en el mercado estadounidense se confirmó el martes en Asia, donde las principales plazas cerraron con fuertes caídas, una dinámica que siguió en Europa y luego en Wall Street.

El Nasdaq, de títulos tecnológicos, cayó más de 2% arrastrado por las pérdidas en las empresas de semiconductores.

Nombres como Micron (-13,18%), Sandisk (-13,64%), Intel (-6,14%), AMD (-5,76%), Qualcomm (-8,01%) y Nvidia (-4,15%) cerraron en rojo.

Angelo Kourkafas, de Edward Jones, consideró que el retroceso se debe principalmente a la preocupación por valoraciones excesivas en las acciones, más que a una revisión del papel de la inteligencia artificial (IA) que impulsó estos títulos a máximos históricos.

«Diría que hay ciertas dudas en torno a las valoraciones impulsadas por el sentimiento y al posicionamiento, más que un cambio significativo en la historia fundamental de la IA», dijo.

«Al mercado le gusta avanzar dos pasos y retroceder uno, y esta es la fase de retroceso», señaló.

Tras caer durante los últimos tres días, SpaceX retrocedió al inicio de la sesión por debajo de los 150 dólares, el nivel al que comenzó a cotizar el 12 de junio, su primer día en el Nasdaq.

Pero luego las acciones de la empresa de Elon Musk corrigieron el curso y cerraron a 156,11 dólares, con un alza del 1,0 por ciento en la jornada. Aun así, el anuncio de una emisión de bonos el nerviosismo de los inversores.

SpaceX, al «subirse al tren de los bonos para financiar un gasto excesivo en IA e infraestructura, revive las preocupaciones anteriores de que las grandes tecnológicas podrían estar gastando demasiado en infraestructura de IA y financiando cada vez más ese gasto mediante deuda», afirmó Ipek Ozkardeskaya, analista sénior del banco Swissquote.

El índice Nasdaq cedió un 2,21%, el ampliado S&P 500 cayó un 1,44%, y el Dow Jones un 0,09%.

Las bolsas europeas recortaron pérdidas durante la sesión, pero cerraron en negativo. París cedió 0,71%, Francfort 0,98% y Londres cerró con una leve caída de 0,09%. Milán bajó 1,46% y Madrid 0,34%.

En Asia, el índice surcoreano Kospi fue el más golpeado, con una baja de 10% por las pérdidas de los colosos de los semiconductores SK hynix y Samsung.

Las caídas «parecen que las acciones de semiconductores en Corea del Sur habían subido demasiaod y demasiado rápido, lo que generó ventas agresivas de inversores extranjeros e instituciones locales, comentó a la AFP Joo Won, del Hyundai Research Institute.

La bolsa de Tokio cerró con un retroceso de 3,55%, Hong Kong bajó 1,8%, Shanghái 1,4% y Taipéi 1,34%.

– «Corrección de los valores» –

El ánimo de los mercados se ve afectado por «la corrección de los valores tecnológicos», resumió John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

El anuncio de SpaceX de que se endeudará por hasta 20.000 millones de dólares reactivó los temores sobre las valoraciones del sector y la rentabilidad futura de las inversiones en IA.

Las inquietudes suscitadas por la marcha de dos de sus especialistas en IA, que se incorporan a sus competidores, hicieron caer aún más a Alphabet, la casa matriz de Google, que el lunes perdió 5,02%.

El sector tecnológico ha sido el principal motor de los mercados bursátiles en los últimos meses.

De forma más general, los inversores están tomando beneficios después de un «auge espectacular», consideró Plassard.

El otro gran foco de atención de los mercados en los últimos meses ha sido la guerra en Oriente Medio, que pareció encaminarse a una salida con las negociaciones del fin de semana entre Washington y Teherán.

Los precios del petróleo bajaron, gracias al aumento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, impactados además por la suspensión temporal de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en el marco de las conversaciones.

El precio del crudo Brent del mar del Norte para entrega en agosto bajó un 1,05%, hasta los 77,08 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en agosto, retrocedió un 0,88%, hasta los 73,21 dólares por barril.

Durante el conflicto, las cotizaciones se dispararon sobre los 110 dólares, lo que desestabilizó la economía global.

jug-aph/abs/mas-jvb/avl-an/erl-an/pb/lb/ad