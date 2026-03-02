Las tensiones en Oriente Medio resuenan en el congreso mundial de la telefonía móvil en Barcelona

afp_tickers

4 minutos

El Congreso Mundial de la telefonía Móvil, que arrancó el lunes en Barcelona, también se vio afectado por el conflicto en Oriente Medio con la ausencia de algunas empresas israelíes y la manifestación de activistas que pedían boicotear el pabellón de Israel.

El evento, gran cita anual de los profesionales de las telecomunicaciones y los servicios conectados, debía acoger hasta el jueves a una treintena de expositores israelíes.

Pero, 48 horas después del inicio de los ataques aéreos realizados por Estados Unidos e Israel a Irán, el cierre del espacio aéreo de la zona provocó que algunas empresas, como la plataforma de seguridad de IA DeepKeep no consiguieran llegar desde Israel, constataron periodistas de la AFP.

En el pabellón israelí faltan nueve de las 25 empresas esperadas. «Debido a la situación actual, nuestros vuelos (…) fueron cancelados y no pudimos llegar a Barcelona», explicó en un comunicado enviado a la AFP Nofar Moradian-Shiber, responsable del Instituto Israelí para la Exportación (IEI).

Según la prensa española, el cierre de numerosos aeropuertos en Oriente Medio provocó «miles» de cancelaciones de congresistas, aunque un portavoz de la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones (GSMA), organizadora del evento, restó importancia a ese impacto.

«Tenemos un pequeño número de asistentes, expositores e intervinientes que viajan desde Oriente Medio o hacen escala allí y que podrían haberse visto afectados por las perturbaciones en los viajes», indicó en un comunicado a la AFP.

«Ninguna compañía iraní tenía previsto asistir este año», precisó.

El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, aseguró igualmente que eran «afectaciones muy restringidas».

– «Descolonicemos la tecnología» –

En su intervención durante la primera gran mesa redonda de la jornada, el director general de la GSMA, Vivek Badrinath, aludió directamente a la actualidad, expresando su consideración hacia «todos los afectados por el conflicto».

Minutos antes, una treintena de manifestantes se habían congregado a las puertas del extenso recinto donde se celebra el evento coreando cánticos como «¡Boicot a Israel, boicot a Estados Unidos!», y agitando pancartas en las que se podía leer, entre otros, «Descolonicemos la tecnología».

Durante la cena oficial de bienvenida celebrada el domingo por la noche, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, denunció los ataques de Israel y Estados Unidos que, según consideró, «sumen a una región entera en un terror que genera incertidumbre que va a traer mucha más inestabilidad global».

«Se puede estar contra un régimen odioso (…) como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional», argumentó, llamando al «diálogo» a las partes implicadas.

Pero la actualidad internacional no eclipsó totalmente los debates en los pasillos del salón sobre los avances técnicos de las telecomunicaciones, sacudidas por la irrupción de la IA.

Los operadores de satélites de comunicación y la soberanía son otros de los temas que se abordaban desde el lunes por la mañana, en un momento en que los fabricantes deben afrontar el aumento del precio de los chips de memoria RAM, lo que les hace temer una «contracción del mercado» en 2026, según la consultora especializada IDC.

En 2025 se vendieron 1.260 millones de dispositivos en todo el mundo, según IDC.

Entre las novedades ya anunciadas, la china Honor expondrá su primer «teléfono-robot» potenciado por inteligencia artificial.

Xiaomi y Huawei, a la cabeza de las ventas en el segmento de los dispositivos conectados, anunciaron durante el fin de semana nuevas gamas de relojes, auriculares y tabletas.

mng-rbj/rs/eg