Las tropas rusas capturan una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

Moscú, 4 sep (EFE).- Las tropas rusas capturaron la localidad de Novoselivka en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia, en su canal de Telegram.

«Unidades de la agrupación de tropas Este penetraron en las defensas enemigas y se hicieron con el control del asentamiento de Novoselivka en la región de Dnipropetrovsk», se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, las agrupaciones Oeste, Centro, Norte y Sur mejoraron sus posiciones en las primera línea y atacaron con éxito a la fuerzas ucranianas, causándoles unas 1.200 bajas entre muertos y heridos.

Este miércoles, al término de su visita a China, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó que las tropas rusas en Ucrania «avanzan con éxito, con distinto ritmo, pero prácticamente en todos los frentes».

El jefe del Kremlin señaló que las Fuerzas Armada de Ucrania ya no son capaces de emprender grandes ofensivas y solo intentan mantener sus posiciones, aunque advirtió que «no hay que relajarse»

«Tienen (los ucranianos) cada vez menos reservas y las unidades preparadas para combatir no cuentan con más de 47-48 % de personal. Es una situación al borde del punto crítico», apuntó. EFE

