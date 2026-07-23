Las utilidades de la petrolera española Repsol se disparan en el primer semestre por la guerra

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El grupo petrolero español Repsol informó este jueves que sus utilidades netas se dispararon más del triple en el primer semestre del año, hasta los 2.200 millones de euros, impulsadas por el aumento de los precios de los hidrocarburos ligado a la guerra en Oriente Medio.

Entre enero y junio, «el resultado neto ascendió a 2.200 millones de euros (unos 2.500 millones de dólares)», indicó la compañía en un comunicado, lo que representa un aumento del 265% respecto al mismo período de 2025 (603 millones).

Repsol destacó que este resultado responde a «un contexto de fuerte volatilidad de los mercados de energía» y una «oferta limitada».

Solo en el segundo trimestre, las utilidades alcanzaron los 1.270 millones de euros. Superaron los 929 millones registrados en el 1T, marcado por el inicio del conflicto en Oriente Medio, donde Repsol «no cuenta con activos».

Su utilidad neta ajustada, indicador que mide más específicamente el rendimiento de la empresa y que los inversionistas toman como referencia, ascendió a 2.710 millones de euros en los primeros seis meses del año, frente a 1.160 millones en el mismo período de 2025 (+135%).

La empresa, con sede en Madrid pero presente en más de 20 países, se ha centrado en los últimos meses en su posicionamiento en Venezuela.

El grupo español posee allí el 50% del yacimiento de gas marítimo Perla -uno de los más grandes de América Latina- y participa en varios proyectos petroleros en asociación con el gigante estatal venezolano PDVSA.

A mediados de junio, Repsol firmó un acuerdo de exploración de un yacimiento en el lago de Maracaibo, cuna petrolera de Venezuela.

El grupo español indicó que estaba dispuesto a aumentar su producción bruta de petróleo en Venezuela en un 50% en 12 meses.

Además de sus actividades en territorio venezolano, Repsol inició a mediados de mayo sus operaciones de extracción de petróleo en el importante yacimiento Pikka en Alaska, en el extremo norte del continente americano, junto a su socio australiano Santos, que tiene la participación mayoritaria (51%).

Estas operaciones deben alcanzar una producción de 80.000 barriles de petróleo crudo por día en el tercer trimestre, según Repsol.

El grupo, que cuenta con unos 25.000 empleados en todo el mundo, produjo en 2025 un promedio de 548.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

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