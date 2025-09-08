The Swiss voice in the world since 1935

Las ventas chinas de tierras raras caen un 3 % entre julio y agosto

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Shanghái (China), 8 sep (EFE).- Las exportaciones chinas de tierras raras cayeron algo más de un 3 % entre julio y agosto, encadenando un segundo mes consecutivo de descensos tras el fuerte repunte (+32 %) experimentado en junio después de que Pekín prometiese agilizar las licencias para exportar esos minerales.

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas de China, el volumen de tierras raras vendido por el país asiático al resto del mundo descendió un 3,38 % en agosto si se compara con el dato de julio, aunque en términos interanuales aumentó un 22,63 %.

No obstante, el precio de esas ventas subió sensiblemente: un 50 % frente a julio, y un 34,48 % en comparación con agosto de 2024.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, China exportó un 14,5 % más de tierras raras que en el mismo período de 2024, pero el valor de esas ventas descendió un 16,3 %.

Los datos preliminares divulgados hoy no desagregan por elementos -aglutinan el total de ventas de tierras raras- ni tampoco por país de destino.

Desde el 2 de abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Tras desplomarse en abril (-15,56 %), los envíos de tierras raras al exterior repuntaron con fuerza, especialmente tras el pacto alcanzado en junio durante la ronda de negociaciones comerciales que China y Estados Unidos celebraron en Londres, por el cual Pekín anunció el mencionado compromiso para agilizar las licencias.

Los controles son especialmente dañinos para los sectores que más necesitan estos materiales -destacan también automoción o defensa-, ya que China procesó el 99 % de las tierras raras pesadas utilizadas en 2024 y posee casi la mitad (49 %) de las reservas de esos elementos. EFE

vec/gbm/rrt

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR