Las ventas de automóviles en EE.UU. caerán un 6,9 % en octubre, según analistas

2 minutos

Washington, 23 oct (EFE).- Las ventas de automóviles en EE.UU. caerán un 6,9 % interanual en octubre, anticipó este jueves la firma J.D. Power que tiene acceso al dato de transacciones que se realizan en los concesionarios del país.

J.D. Power indicó en un comunicado que los datos apuntan a una cifra de ventas de 1.249.800 vehículos.

La caída era prevista y es consecuencia del fin de los incentivos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos (VE), que expiraron el 30 de septiembre.

Thomas King, presidente de la división analítica de J.D. Power, señaló que el fin de los incentivos fiscales «causó un adelanto de las compras, impulsando un fuerte aumento en las ventas de VE y elevando artificialmente el ritmo de ventas del sector».

Con la desaparición de los créditos fiscales, las ventas de vehículos eléctricos en octubre representarán el 5,2 % del total, menos de la mitad que en septiembre, cuando el ímpetu de los consumidores elevó la proporción al 12,9 %.

Pero incluso comparado con el mismo mes de 2024, los eléctricos en octubre perderán 3,4 puntos porcentuales.

King también destacó que a pesar de la caída de las ventas de VE, el resultado podría haber sido peor si no fuera porque varios fabricantes han reducido los precios de sus eléctricos, y han aumentado los descuentos, para compensar la pérdida de los incentivos federales.

Los datos indican que el sector se enfrenta a problemas de asequibilidad, dado los altos precios de los vehículos en general, que han provocado que la media de las cuotas mensuales a pagar por un automóvil se sitúe en la cifra récord de 758 dólares.

Para hacer frente a este incremento, J.D. Power destacó que muchos consumidores están recurriendo a plazos de amortización de 84 meses.

El precio medio de un vehículo en octubre se calcula que se situará en 46.057 dólares, un 2,2 %, o 994 dólares, más que en octubre de 2024. Al mismo tiempo, los descuentos de los fabricantes han caído un 5,3 % interanual.

«De cara al futuro, la industria sigue enfrentándose a una combinación de presiones de costes por aranceles, dificultades de asequibilidad para el consumidor y disrupción en el segmento eléctrico», dijo King. EFE

