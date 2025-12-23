Las ventas de coches en la UE suben un 2,1 % en noviembre y los eléctricos crecen un 44 %

Bruselas, 23 dic (EFE).- Las ventas de coches en la Unión Europea (UE) avanzaron un 2,1 % en noviembre frente al mismo mes de 2024, mientras que las matriculaciones de eléctricos progresaron un 44,1 %, según los datos publicados este martes por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

En los once primeros meses del año, las ventas de automóviles acumulan un avance del 1,4 % con respecto al mismo periodo de 2024, en tanto que en el caso de los eléctricos el incremento es del 27,6 %.

La patronal automovilística indicó en un comunicado que a pesar del «reciente impulso positivo», los volúmenes generales de ventas se mantienen «muy por debajo de los niveles previos a la pandemia» de coronavirus.

Los eléctricos de batería alcanzaron una cuota de mercado del 16,9 % en los once primeros meses de 2025, en línea con las proyecciones para el año, de acuerdo con ACEA. Se vendieron 1.662.399 unidades de este tipo de automóviles hasta noviembre.

Los cuatro mayores mercados de la UE para los eléctricos experimentaron aumentos, con Alemania a la cabeza (41,3 % más), seguida de Bélgica (10,2 %), Países Bajos (8,8 %) y Francia (9,1 %). En España, la subida fue del 86,3 %, con un total de 90.445 eléctricos nuevos vendidos entre enero y noviembre.

En cualquier caso, la opción preferida de los consumidores de la UE son los híbridos, con una cuota de mercado del 34,6 % entre enero y noviembre de 2025, mientras que los coches de gasolina y diésel juntos supusieron el 36,1 % de las ventas.

Durante los once primeros meses, se vendieron en el club comunitario 3.408.907 híbridos. Entre los principales mercados, lideró el crecimiento de ventas de híbridos España (26 % más), por delante de Francia (24,2 %), Alemania (8,7 %) e Italia (7,9 %).

Asimismo, las matriculaciones de los híbridos enchufables siguieron creciendo, hasta alcanzar las 912.723 unidades entre enero y noviembre de 2025, impulsados por los aumentos de volumen en mercados clave como España (113 % más), Italia (80,6 %) y Alemania (62,7 %).

Entre tanto, las matriculaciones de coches de gasolina cayeron un 18,6 % entre enero y noviembre de este año frente al mismo periodo de 2024, con bajadas en todos los principales mercados del club comunitario.

Francia lideró las reducciones (32,1 % menos), seguida de Alemania (22,4 %), Italia (17,4 %) y España (14,6 %).

Tesla sigue cayendo mientras BYD sube

Por marcas, destaca el retroceso del 38,8 % entre los primeros once meses de 2024 y 2025 del fabricante de eléctricos Tesla, que ha perdido terreno desde que su máximo directivo, Elon Musk, se convirtiera hace un año en patrocinador y colaborador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cuota de mercado de Tesla se situó en el 1,3 %, frente al 2,2 % de hace un año.

En el polo contrario destaca el ascenso del fabricante chino de coches eléctricos BYD, que ha visto sus ventas progresar un 240 % en la UE en los once primeros meses de 2025 frente al mismo periodo de 2024. EFE

