Las ventas de Ford en EEUU aumentan un 1,6 % en octubre pese a la caída de los eléctricos

2 minutos

Washington, 3 nov (EFE).- Las ventas de Ford en Estados Unidos aumentaron un 1,6 % interanual en octubre, aunque las de vehículos eléctricos (VE) cayeron un 24,8 % a consecuencia de la desaparición de los créditos fiscales para estos automóviles, dijo este lunes el fabricante estadounidense.

En total, Ford entregó 175.584 vehículos el mes pasado. En lo que va de año, sus ventas en el país han aumentado un 6,6 % a 1.834.492 unidades.

Pero la demanda de vehículos eléctricos se desplomó en octubre y pasó de 6.264 unidades en octubre de 2024 a 4.709 en 2025. Las ventas de híbridos también sufrieron la desaparición de los créditos fiscales, al caer un 4 %.

De enero a octubre, Ford entregó 74.309 VE, un 0,5 % de aumento interanual, y 190.196 híbridos, un incremento del 19,9 %.

Al mismo tiempo, la demanda de vehículos de combustión interna creció un 3,4 % hasta 153.377 en octubre y un 5,5 % en los 10 primeros meses del año, hasta 1.569.987 unidades.

Destaca la caída de las ventas de todoterrenos SUV en un 4,7 % en octubre y un aumento del 43 % de la demanda de berlinas. Aun así, los SUV son el tipo de automóvil preferido por el consumidor estadounidense: Ford entregó el mes pasado 65.968 unidades mientras que solo 3.845 fueron berlinas.

El 30 de septiembre, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminados los créditos fiscales, de hasta 7.500 dólares, por vehículo eléctrico o híbrido, una política que se inició en 2008 y que fue extendida por diferentes gobiernos hasta este año. EFE

