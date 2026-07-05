Las ventas de la taiwanesa Foxconn crecen un 34,9 % en el primer semestre gracias a la IA

Compartir

3 minutos

Pekín, 5 jul (EFE).- Hon Hai (Foxconn), el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo, ingresó 4,64 billones de dólares taiwaneses (unos 159.000 millones de dólares, 147.000 millones de euros) en el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 34,9 % impulsado por la fuerte demanda de productos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

En un comunicado, la compañía con sede en Nuevo Taipéi (norte de Taiwán) indicó que este fue el mejor primer semestre de su historia en cuestión de ventas, por encima de los 3,44 billones de dólares taiwaneses (117.800 millones de dólares estadounidenses) facturados en el mismo período de 2025.

Las buenas cifras del semestre se explican, sobre todo, por el fuerte crecimiento interanual de la categoría de nube y redes, favorecida por el tirón de los productos de IA, así como por el avance de la división de componentes y otros productos, que se benefició del aumento de envíos de piezas ligadas a su negocio principal y de otros ingresos.

Los segmentos de consumo inteligente y terminales informáticos también registraron crecimientos significativos respecto a un año antes, señaló la compañía.

Asimismo, Foxconn obtuvo ingresos equivalentes a 2,51 billones de dólares taiwaneses (86.100 millones de dólares estadounidenses) entre abril y junio, lo que supuso un avance interanual del 39,83 % y un incremento del 18,02 % respecto al trimestre anterior, marcando igualmente un récord para un segundo trimestre.

Solo en junio, la firma facturó 821.763 millones de dólares taiwaneses (28.100 millones de dólares estadounidenses), un 52,11 % más que en el mismo mes del año pasado, aunque un 4,38 % menos que en mayo.

En términos interanuales, todas las grandes áreas de producto crecieron en junio, con especial fuerza en nube y redes y en componentes y otros productos.

En comparación con mayo, sin embargo, Foxconn señaló que las divisiones de consumo inteligente y terminales informáticos mostraron una ligera caída, mientras que nube y redes y componentes se mantuvieron prácticamente estables.

La tecnológica, entre cuyos clientes se encuentra la estadounidense Nvidia, prevé que sus operaciones sigan ganando impulso en el tercer trimestre, apoyadas en el crecimiento continuado de los ‘racks’ de IA y en la entrada de los productos de telecomunicaciones en la temporada alta de la segunda mitad del año, aunque advirtió de que seguirá atenta al impacto de la «volátil» coyuntura política y económica global.

Fundado en 1974, Foxconn es el fabricante de productos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países. EFE

aa/av