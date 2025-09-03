Las ventas de vehículos nuevos en Brasil crecen un 2,7 % hasta agosto
Río de Janeiro, 3 sep (EFE).- Las ventas de vehículos nuevos en Brasil crecieron entre enero y agosto de 2025 un 2,7 % en relación con el mismo período del año pasado, informó este miércoles la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave).
En los primeros ocho meses del año fueron vendidas 1.667.295 unidades, entre automóviles, camionetas, furgonetas, camiones y autobuses, «el mejor» resultado de un acumulado hasta agosto desde 2014, según el presidente de Fenabrave, Arcelio dos Santos Junior.
En agosto, sin embargo, el resultado fue negativo con una caída del 5,05 % en el comparativo interanual y del 7,34 % frente a julio.
El realce fue para los vehículos eléctricos híbridos, con ventas de 118.066 unidades hasta agosto, un aumento del 74,9 % en comparación con agosto de 2024.
En cuanto a los vehículos eléctricos, fueron vendidos 44.887 en el período, un 10,1 % más que en los primeros ocho meses de 2024. EFE
