Las ventas del comercio brasileño acumulan un crecimiento del 1,6 % en 2025

2 minutos

São Paulo, 13 feb (EFE).- Las ventas del comercio minorista brasileño acumularon un crecimiento del 1,6 % en 2025, lo que supone el noveno año consecutivo de expansión pero representa una desaceleración frente al 4,1 % registrado en 2024, informó este viernes el Gobierno.

En diciembre, el volumen de ventas cayó un 0,4 % con respecto a noviembre, pero creció un 2,3 % si se compara con el mismo mes del 2024, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

«El crecimiento de 2025 se distribuyó de manera razonable, impulsado por los sectores farmacéutico, de muebles y electrodomésticos, y de equipos de oficina, informática y comunicaciones; este último fuertemente influenciado por la fuerte devaluación del dólar frente al real, que ayudó a las ventas de productos electrónicos importados», afirmó el encargado de la encuesta, Cristiano Santos, en el comunicado divulgado por el IBGE

Entre noviembre y diciembre, la actividad se vio lastrada por la caída de las ventas de artículos farmacéuticos (-5,1 %), y de las de libros y revistas (-2,0 %).

Solo dos de las ocho categorías que se computan en la encuesta cerraron con números positivos: las ventas de los equipamientos de informática y comunicación (6,0 %), y los combustibles (0,3 %).

El sector minorista logró mantenerse en terreno positivo pese al escenario de altas tasas de interés en Brasil, que permanecen en su nivel más elevado de las últimas dos décadas para controlar la inflación pero encarecen el crédito, principal motor del consumo de bienes duraderos.

Tras un crecimiento del PIB del 3,4 % en 2024, el mercado proyecta una desaceleración de la economía brasileña en 2025. EFE

