Las ventas del comercio brasileño crecieron un 1 % en noviembre

1 minuto

São Paulo, 15 ene (EFE).- Las ventas del comercio minorista brasileño crecieron un 1 % en noviembre de 2025 respecto a octubre, el segundo aumento mensual consecutivo, informó este jueves el Gobierno.

Si se compara con el mismo mes del año anterior, el volumen de ventas aumentó un 1,3 %, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La actividad se vio impulsada por el crecimiento entre octubre y noviembre de las ventas de artículos farmacéuticos (2,2 %), y de las de muebles y electrodomésticos (2,3 %).

Por otro lado, las de tejidos y las de vehículos cayeron un 0,8 % y un 0,2 %, respectivamente.

El aumento de las ventas se da en medio de las altas tasas de intereses del país, situadas en su mayor nivel en las dos últimas décadas y que son consideradas un obstáculo para el crecimiento del comercio.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024, pero la previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,2 % en 2025.EFE

