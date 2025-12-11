The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las ventas del comercio brasileño vuelven a crecer en octubre tras su caída en septiembre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Río de Janeiro, 11 dic (EFE).- Las ventas de los comerciantes brasileños crecieron un 0,5 % en octubre con respecto a septiembre, con lo que revirtieron el retroceso del 0,2 % sufrido en el mes anterior, informó este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Las ventas del comercio minorista en volumen, además, saltaron un 1,1 % en la comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que acumularon un crecimiento del 1,5 % en los diez primeros meses de 2025 y del 1,7 % en los últimos doce meses hasta octubre, según los datos del organismo estatal de estadísticas.

De acuerdo con el IBGE, el crecimiento del sector en octubre con respecto a septiembre fue impulsado por el aumento del 3,2 % en las ventas de equipos y material para oficina, del 1,4 % en las de combustibles y lubrificantes y del 1,0 % en las de muebles y electrodomésticos.

El único de los siete sectores minoristas analizado que registró una reducción de sus ventas fue el de textiles, confecciones y calzados, con un retroceso del 0,3 %.

Pese a la reacción en octubre, las ventas del comercio brasileño vienen sufriendo una desaceleración este año con respecto a las de 2024, cuando el sector cerró con un crecimiento del 4,7%, su mejor resultado en doce años.

La caída de las ventas es atribuida a las altas tasas de intereses del país, en su mayor nivel en las dos últimas décadas, y refleja la desaceleración que sufre la economía brasileña actualmente.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y la previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,25 % en 2025. EFE

cm/mr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR