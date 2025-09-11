The Swiss voice in the world since 1935

Las ventas del comercio minorista brasileño encadenan cuatro meses de caída

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- Las ventas de los comerciantes brasileños cayeron un 0,3 % en julio con respecto a junio, con lo que encadenaron cuatro meses seguidos con resultados negativos, informó este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Las ventas del comercio minorista en volumen, sin embargo, crecieron un 1,0 % en julio en la comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que acumularon un crecimiento del 1,7 % en los siete primeros meses de 2025 y del 2,5 % en los últimos doce meses, según los datos del organismo estatal de estadísticas.

Según el IBGE, las ventas de equipos y material de oficina e informática retrocedieron un 3,1 % en julio frente a junio, las de textiles, confecciones y calzados cayeron un 2,9 % y las de artículos de uso personal y doméstico un 0,6 %, mientras que las de alimentos y supermercados descendieron un 0,3 %.

Entre las actividades cuyas ventas crecieron en la misma comparación destacaron las de muebles y electrodomésticos, con un avance del 1,5 %; las de libros, las de periódicos y revistas (un 1,0 %) y las de combustibles y lubrificantes (un 0,7 %).

La caída de las ventas del comercio por cuarto mes consecutivo es atribuida a las altas tasas de intereses del país, en su mayor nivel en las dos últimas décadas, y refleja la desaceleración que sufre la economía brasileña actualmente.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y la previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,16 % en 2025. EFE

