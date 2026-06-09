Las ventas europeas de turbinas eólicas crecieron un 87 % entre 2015 y 2024

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Bruselas, 9 jun (EFE).- Las ventas de turbinas eólicas en la Unión Europea crecieron un 87 % entre 2015 y 2024, al pasar de 8.300 a 15.500 unidades, según datos publicados este martes por Eurostat con motivo de la Semana Europea de la Energía Sostenible.

En valor, la producción vendida de turbinas eólicas alcanzó en 2024 los 10.400 millones de euros, apuntó la oficina estadística comunitaria en un comunicado.

La producción vendida de equipos de generación por energía eólica cayó de 22.200 unidades en 2014 a 8.300 en 2015 y, entre 2015 y 2023, se movió cada año entre 6.800 y 12.000 unidades, antes de subir hasta las 15.500 en 2024.

Estos datos de Eurostat se han conocido el mismo día en que un estudio elaborado por el centro de estudios GlobeScan advierte de que las ambiciones europeas en materia de energía eólica marina «están en riesgo debido al aumento de los costes».

Según el informe, encargado por la compañía Dajin Heavy Industry, sólo el 7 % de los altos directivos encuestados de este sector confía plenamente en que la Unión Europea cumplirá sus objetivos de despliegue de energía eólica marina.

En particular, identifican tres áreas que afectan a los proyectos: la primera son los cuellos de botella y las limitaciones de capacidad en las cadenas de suministro tanto europeas como globales, que están provocando que la ejecución de los mismos sea «menos predecible».

También citan las restricciones comerciales como aranceles o medidas de defensa comercial, medidas que son percibidas por los encuestados como «especialmente perjudiciales» debido a la «limitada disponibilidad de alternativas» a corto plazo, así como la existencia de requisitos de contenido local que «podrían comprometer la viabilidad de proyectos en un entorno de costes ajustados». EFE

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