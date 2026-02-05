Las versiones sobre vínculo de Epstein con la inteligencia rusa “dan risa”, dice Kremlin

Moscú, 5 feb (EFE). – El Kremlin aseguró este jueves que las versiones sobre el supuesto vínculo del fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein con los servicios de inteligencia rusos “dan risa”.

“Estas versiones dan risa, pero no perdamos el tiempo de nuestra rueda de prensa con ello”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la prensa.

Al ser preguntado cómo el Kremlin puede comentar esas informaciones, insistió en que “de cualquier manera, salvo seriamente”.

El Ministerio de Exteriores de Rusia comparó este miércoles con un “baile de vampiros” el caso de Jeffrey Epstein, a raíz de la publicación de documentos relacionados con el fallecido financiero, acusado de múltiples delitos sexuales y de pederastia.

Según la portavoz de Exteriores, María Zajárova, las personas de la “cloaca” de Epstein llegaron a ocupar puestos relevantes en Occidente, mientras que Rusia apuesta por el papel primordial de la moral tradicional.

En este sentido, llamó a los medios occidentales a desviar su atención de Rusia hacia los papeles de Epstein.EFE

mos/alf