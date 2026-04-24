Las visitas de extranjeros a Argentina aumentaron un 5,1 % interanual en marzo de 2026

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Buenos Aires, 24 abr (EFE).- El número de extranjeros que visitaron Argentina en marzo pasado subió un 5,1 % interanual, hasta las 824.300 personas, según un informe oficial difundido este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del país (Indec).

El Indec indicó en el documento que los 509.600 turistas que ingresaron en Argentina en el tercer mes del año supusieron un aumento del 6,3 % con respecto al mismo periodo de 2024.

El turismo receptivo llegó principalmente de países europeos (21,3 %) seguido de Norteamérica (15,6 %) y de territorios limítrofes de Argentina como Brasil (15,0 %).

En marzo llegaron además al país 314.700 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió un 3,2 % en comparación con la de marzo de 2025.

La suba en las cifras de ingresos de visitantes no residentes a Argentina representa una recuperación respecto al año anterior en el sector, que había sufrido en razón de un tipo de cambio que ya no es tan favorable para los extranjeros como en épocas anteriores, donde la brecha cambiaria hacía que el país fuera más atractivo en materia de precios.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisó que en marzo salieron del país unos 1.529.100 residentes -un 20,9 % menos que hace un año-, de los cuales 1.061.800 fueron turistas y 463.700, excursionistas.

La baja se relaciona con el empeoramiento de la situación económica, que a pesar de la sostenida apreciación del peso frente al dólar, impactó en la capacidad de los turistas argentinos para acceder a bienes y servicios en el exterior.

Los principales destinos de los argentinos en el exterior durante marzo fueron a territorios limítrofes como Brasil (38,2 %), Uruguay (13,9 %) y Chile (13,5 %). EFE

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