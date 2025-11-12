LATAM asegura tener solución de viaje para los 20.000 pasajeros afectados por la huelga

2 minutos

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- LATAM Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, aseguró este miércoles en un comunicado que la huelga de pilotos convocada por el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) para los días de entre el 12 y el 17 de noviembre afectará a alrededor de 20.000 pasajeros y 173 vuelos pero que la mayoría ya cuenta con solución de viaje.

El vicepresidente de clientes de la aerolínea, Paulo Mirada, aseguró que la compañía está haciendo «un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución posible» a los consumidores y afirmó tener como objetivo fundamental la protección de los usuarios, ofreciendo, en un abanico de 24 horas, soluciones a aquellos damnificados.

Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, el más grande del país, afirman no haber notado anomalías en el flujo habitual de personas y aplicaron recomendaciones a los viajeros, como consultar el estado del vuelo con la compañía previo a movilizarse al aeropuerto para evitar esperas.

El Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) informó el lunes de la cancelación de vuelos tras no alcanzar ningún acuerdo con la aerolínea. El gremio defiende la recuperación de las «condiciones previas a 2020 para los pilotos», asegurando que ya ha sucedido en otros estamentos de la compañía.

LATAM, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, salió a fines de 2022 del proceso del capítulo 11 de la ley estadounidense de protección de quiebras, al que se acogió en mayo de 2020 en medio del impacto que sufrió el negocio aéreo por la pandemia de covid-19. EFE

vc/jm/pddp