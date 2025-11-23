Latam Colombia cancela preventivamente los vuelos de hoy y mañana a Venezuela

2 minutos

Bogotá, 23 nov (EFE).- Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados para este domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

«Para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Por esta razón, la aerolínea decidió cancelar de manera preventiva la operación de los vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá del 23 y 24 de noviembre», informó este domingo la compañía en un comunicado.

Según la FAA, las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos, y/o en los aeropuertos de Venezuela.

«Latam continuará monitoreando diariamente la situación para mantener informados a sus pasajeros», concluyó la compañía.

Ayer, la aerolínea colombiana Avianca canceló sus dos vuelos diarios a Venezuela, que salen de Bogotá a Caracas.

Wingo, otra aerolínea colombiana que también vuela a Venezuela, no ha cancelado sus vuelos de momento y está pendiente de la evolución de la situación.

Varias aerolíneas, entre ellas la española Iberia, la portuguesa TAP, la brasileña Gol y Turkish Airlines han cancelado sus vuelos a Venezuela por la situación en el país caribeño, que vive un clima de tensión con Estados Unidos.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la FAA de Estados Unidos instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

El aviso coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el Gobierno de Venezuela ve como una «amenaza» para propiciar un cambio de poder en ese país.

Ese despliegue fue reforzado la semana pasada con la llegada al sur del mar Caribe del USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado portaaviones de EE. UU., para sumarse al gran despliegue militar del Pentágono.

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) dijo el sábado que está en contacto con las aerolíneas para garantizar la seguridad aérea en sus vuelos a Venezuela. EFE

