Latam Colombia suspende «hasta nuevo aviso» su ruta Bogotá-Caracas por la medida del INAC

Bogotá, 1 dic (EFE).- Latam Colombia paralizó «hasta nuevo aviso» sus vuelos a Venezuela debido a la suspensión del permiso de operación en ese país por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), informó este lunes la aerolínea.

«Latam Airlines Colombia no está operando su ruta Bogotá-Caracas-Bogotá debido a que el INAC suspendió el permiso de operación de la aerolínea en Venezuela, lo que imposibilita continuar con el servicio hasta nuevo aviso», dijo una fuente de la compañía a EFE.

El pasado 26 de noviembre, el Ministerio de Transporte de venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, decisión que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, al acusarlas de «sumarse a las acciones de terrorismo» promovidas por EE.UU. EFE

