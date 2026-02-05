Latinoamérica, muy afectada por la falta de fondos para la misión de D. Humanos de la ONU

3 minutos

Ginebra, 5 feb (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió este jueves que su organismo tuvo que reducir su presencia en varios países de Latinoamérica y de otras regiones del mundo en 2025 por falta de presupuesto, al hacer pública una petición de fondos voluntarios de 400 millones de dólares.

La entidad de la ONU llevó a cabo el año pasado 5.000 misiones de monitoreo de derechos humanos, menos de la mitad que el año anterior, cuando efectuó 11.000, y redujo su presencia en 17 países.

Impacto en Colombia, Honduras, México, Guatemala y Chile

Entre ellos, Türk destacó Colombia, donde tuvieron que cerrar tres de sus ocho oficinas y, por tanto, redujeron su compromiso en el proceso de paz y en la asistencia a indígenas y a afrodescendientes.

«Muchos defensores de derechos humanos, especialmente mujeres, se han quedado sin protección. Algunos nos contaron que nuestra presencia era la razón por la que seguían vivos en áreas amenazadas por los grupos armados», reveló el alto comisionado en la presentación que hizo en Ginebra a los gobiernos sobre la situación financiera de su organismo.

En Honduras, la falta de financiación debilitó la labor de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el conflicto territorial «más violento del país», así como en la desmilitarización de las prisiones y en las reformas del sistema judicial y de seguridad, advirtió.

En México y Guatemala, la reducción de personal ha afectado, entre otros, el apoyo a los derechos de los migrantes, a las comunidades asentadas en zonas remotas y la acción contra el cambio climático.

Türk también mencionó a Chile, donde han tenido que reducir su apoyo a los pueblos indígenas afectados por proyectos mineros.

En «modo supervivencia»

Del presupuesto regular de 246 millones de dólares (208 millones de euros) que el organismo presentó para 2025, lo que recibió al término del año fueron 191,5 millones de dólares (162 millones de euros).

Las donaciones voluntarias no suplieron el déficit: de los 500 millones de dólares (423 millones de euros) que se necesitaban, solo se recaudaron 257,8 millones de dólares (218,1 millones de euros).

«Estoy agradecido a nuestros 113 socios financieros por sus esenciales contribuciones, pero actualmente estamos en modo supervivencia, cumpliendo bajo presión», subrayó Türk.

Para 2026, el alto comisionado de la ONU ha estimado sus requerimientos financieros en 224,3 millones de dólares (189,8 millones de euros), a lo que este jueves añadió un llamamiento de 400 millones de dólares (338 millones de euros) en donaciones voluntarias.

Con esos recursos suplementarios espera reforzar la protección de los civiles en Sudán, investigar casos de violencia sexual y tráfico de niños en Haití y apoyar al avance hacia una transición política inclusiva en Siria, entre otros.

Solo en 2025, los equipos de la oficina de la ONU para los derechos humanos apoyaron a 67.000 víctimas de tortura y esclavitud, documentaron pérdidas civiles y amenazas en 21 conflictos armados y contribuyeron a la liberación de más de 4.000 personas detenidas de manera arbitraria. EFE

ah/is/llb