Latinoamérica debe impulsar descentralización e innovación para acercar la salud

4 minutos

Ciudad de México, 12 oct (EFE).- La descentralización, la innovación tecnológica y la coordinación entre gobiernos, empresas y comunidades deben ser la hoja de ruta a seguir para transformar los sistemas de salud en América Latina y garantizar el acceso equitativo a la atención médica, especialmente en zonas rurales, coincideron expertos en salud pública.

Durante el Roche Press Day, que se llevó a cabo en Ciudad de México, especialistas de distintos países de la región señalaron la urgencia de “llevar el servicio de calidad hasta donde está el paciente”, transformando así el modelo centrado en grandes hospitales.

“Descentralizar es un gran desafío porque (se debe) dejar de pensar que el hospital es el centro de operación”, apuntó Daniela Sugg, socia fundadora de Sugg y Asociados y consultora de organismos internacionales, durante el panel ‘Salud sin fronteras: llevando los sistemas a las personas’.

El cambio, dijo, requiere replantear el modelo de gasto, ya que históricamente el hospital ha concentrado los recursos, dejando relegada la atención territorial.

“Lamentablemente, los hospitales de alta especialidad siguen ubicados en las capitales. La meta es acercar la atención al territorio y aprovechar la tecnología para reducir las brechas”, coincidió Veronique Billia, líder de Link para Roche Latinoamérica.

El coordinador de la sección medicina domiciliaria en el Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina), Cristian Gallo, explicó que no existe una fórmula única para descentralizar, ya que los mecanismos de pago deben adaptarse a cada sistema de salud según su estructura, red de prestadores y fuentes de financiamiento.

El experto señaló que la innovación -como llevar la atención al domicilio- solo es sostenible si va acompañada de financiamiento protegido y coherente con la política pública.

“Puedes crear mecanismos de pago, pero si no ‘conversan’ con la gestión financiera del territorio, no se pueden concretar”, dijo.

Sistema centrado en pacientes

Lograr la descentralización del sistema de salud, según señaló José Enrique Pérez Olguín, director general de Modernización del Sector Salud de México, debe acompañarse de un cambio de visión en el cual el paciente esté en el centro y que se cuente con el personal capacitado.

“Necesitamos un personal de salud que debe ser consciente de las necesidades de los usuarios, de qué se les tiene que dar, pero basados en este entorno digital tiene que ser personal de salud capacitado en entornos digitales”, enfatizó

El reto, dijo, es la “alfabetización digital” para que los sistemas que ya existen y los que se vayan generando sean útiles para la toma de decisiones.

Innovación, una herramienta

En Latinoamérica, actualmente existen innovaciones que han logrado cambios significativos en los sistemas de salud, entre ellas, tecnologías portátiles y de diagnóstico remoto desarrolladas por emprendedores latinoamericanos.

Entre estos están iBreastExam, un dispositivo que detecta posibles lesiones mamarias sin radiación ni dolor, RetinApp, que permite identificar afecciones oculares con una simple fotografía analizada mediante inteligencia artificial o Lunit una herramienta de aprendizaje automático que asiste a radiólogos en la detección temprana de cáncer de mama.

Estas innovaciones, coincidieron los ponentes, reflejan cómo la tecnología puede “democratizar la salud” y actuar como puente para que las soluciones médicas lleguen a comunidades apartadas.

Sin embargo, advirtieron que la sostenibilidad de estos modelos depende de integrarlos desde el inicio en los sistemas nacionales de salud, en colaboración con gobiernos e instituciones públicas.

Desde la perspectiva de política pública, Sugg advirtió que la descentralización debe ir acompañada de financiamiento coherente y empoderamiento territorial, para evitar que las desigualdades se profundicen.

“Diseñar políticas de equidad requiere coordinación con las comunidades, conocimiento del territorio y recursos alineados a sus necesidades. De lo contrario, se generan nuevas brechas en lugar de cerrarlas”, explicó una experta en planificación sanitaria.

Los especialistas coincidieron en que la pandemia aceleró el uso de la salud digital y demostró que es posible reconfigurar los sistemas de atención.

“Después de la crisis, vimos que la teleconsulta y la atención domiciliaria pueden ser la norma. Ahora el reto es coordinar para que la salud se genere en la comunidad, con tecnología y políticas que garanticen equidad y sostenibilidad”, concluyó Sugg. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Roche en la difusión de este contenido.