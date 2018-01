Derechos de autor

Argentina buscará crecimiento para todos al frente del G-20 Andrea Ornelas (reseña informativa) 25 de enero de 2018 - 17:53 Argentina llegó al Foro Económico Mundial (WEF en inglés) con un rostro que se transforma: tras dos años del gobierno de Macri, las cifras macroeconómicas mejoran, pero los indicadores sociales siguen rezagados. El país sudamericano preside el G-20 en 2018 y ofrece al mundo promover un crecimiento inclusivo. “Lo digo con convicción, ningún otro país tiene más potencial que Argentina en este momento”, expresó, sin hesitación, Mauricio Macri durante la conferencia magistral que ofreció en el Centro de Congresos del WEF. Mensaje que reiteró en un encuentro con la prensa y en cada uno de los encuentros bilaterales que ha sostenido desde su llegada a Suiza. Sin embargo, su presencia en la 48ª edición del WEF también tiene otro objetivo además de la atracción de capitales hacia su país: dejar sentadas las líneas rectoras de la Presidencia de Argentina en el G-20 este 2018. Los temas prioritarios De acuerdo con el mandatario sudamericano, “encabezar la Presidencia del G-20 es uno de los retos más grandes que haya tenido Argentina. Ofreció un liderazgo que promueva el trabajo conjunto, en busca de caminos que promuevan un crecimiento inclusivo que beneficie a todo el mundo. Y resumió en tres puntos las prioridades de esta presidencia: 1) El futuro del empleo: el G-20 (asociación de potencias desarrolladas y emergentes) debe garantizar que el cambio tecnológico no aumente la exclusión. Por ello, la educación debe estar en el centro del debate, se requieren inversiones sustanciales en este ámbito, que se promoverán este año. El crecimiento económico debe beneficiar a todos y ser inclusivo. 2) Infraestructura para el desarrollo: Hay muchos países miembros de este grupo que aún tienen lagunas importantes en materia de infraestructura. Resolverlas exige de fondos y proyectos, prioridades que se discutirán en los meses por venir. 3) Futuro sostenible para la seguridad alimentaria: es una prioridad para el mundo y Argentina está dispuesta a trabajar a fondo para aportar seguridad alimentaria al mundo. Adiós al populismo La primera vez que Mauricio Macri estuvo en Davos fue en 2016. Tenía solo un mes en el poder, entonces esbozó reformas que no sabía a qué velocidad avanzarían. Dos años después, algunos resultados se observan ya. El PIB crecerá 2,5% en 2018, la inflación se redujo a la mitad con respecto a hace dos años y el déficit público se contiene. Pero la pobreza sigue lacerando a 28% de la población, es decir, a unos 14 millones de argentinos. Durante su discurso en Davos, el mandatario argentino se deslindó. “Esto se debe a los muchos años de aislamiento que vivió Argentina”. Su alusión fue directa a los 13 años de gobiernos de izquierda que encabezó la pareja conformada por Néstor y Cristina Kirchner. “Hemos logrado reencaminar al país, estamos en vía de crecimiento y nuestra prioridad máxima es reducir la pobreza. Para ello, necesitamos que la economía siga avanzando para que se generen más empleos”, resumió el político.