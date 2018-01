Este contenido fue publicado el 25 de enero de 2018 9:02 25 de enero de 2018 - 09:02

El miércoles, en Porto Alegre, el expresidente Lula da Silva era condenado a una pena de 12 años de prisión (por corrupción). En tanto, en Davos, el actual presidente del Brasil, Michel Temer, ofrecía la imagen de un país “próspero y transparente”. (Keystone)

Michel Temer, mandatario de un gigante sudamericano que está inmerso desde hace cuatro años en un escándalo de corrupción relacionado con la petrolera estatal Petrobrás, esbozó ante Davos la imagen de un Brasil con crecimiento económico, finanzas públicas sanas y certidumbre para los capitales.

En el Foro Económico Mundial (WEF en inglés) cada asistente ofrece siempre su mejor rostro. De acuerdo Temer, quien sucedió a Dilma Rousseff en la presidencia, Brasil sale airoso en 2018 de una crisis económica sin precedentes. Éxito que ha sido posible gracias a la aplicación de una serie de políticas y compromisos que el político paulista resumió en cinco palabras que “capturan la esencia del cambio brasileño”:

1) Responsabilidad. “Hicimos frente a una crisis heredada (por la administración de izquierda de Lula da Silva y Dilma Rousseff). Rechazamos los falsos atajos populistas y apostamos por una mirada de largo paso.

“Fue el populismo pasado el que provocó la crisis. Ahora, estamos garantizando transparencia total en las cuentas públicas, sin medias verdades. Existe un ‘techo’ presupuestario porque solo con cuentas públicas saneadas podremos seguir creciendo y tener fondos para financiar políticas sociales en un país marcado por la desigualdad”.

2) Diálogo: “en la política, como en la vida, hay pocas cosas que puedan lograrse de forma aislada, especialmente cuando se trata de vencer obstáculos. Necesitábamos escuchar, persuadir y unir esfuerzos. Y esto permitió lograr el respaldo político para los cambios propuestos”.

3) Eficacia: “hemos aprobado una serie de reformas cruciales para aumentar la productividad y la competitividad del país. Un ejemplo, es la reciente reforma laboral. Se están reduciendo los trámites burocráticos, los pasos para la creación o liquidación de una empresa. El tiempo de los emprendedores es demasiado valioso para que lo pierdan formados en una fila”.

4) Racionalidad: “los inversores se encuentran con un Brasil contemporáneo que posee un marco jurídico que responde a nuevas necesidades. Ofrecemos un modelo realista de privatizaciones y concesiones. Y un compendio de normas seguro y estable. En año y medio, hemos adjudicado 70 proyectos al sector privado y se prevén 75 licitaciones para el 2018 en sectores como los puertos, aeropuertos, carreteras, gas y petróleo, que ofrecen grandes oportunidades para los inversores nacionales y foráneos”.

5) Apertura: “vivimos en un mundo con tendencias aislacionistas, pero esta no es la solución. Esto supone cerrarse a nuevas ideas, tecnologías y oportunidades. A privarse de alternativas eficaces para la resolución de problemas compartidos.

“Brasil, por el contrario, intenta una mayor integración a la economía mundial. Tenemos que rescatar la vocación del Mercosur y eliminar, en general, los obstáculos al comercio. Nos acercamos cada vez más a los países de la Alianza del Pacífico, a Canadá, Corea del Sur y Singapur. Y por primera vez en 25 años, tenemos una perspectiva realista de concretar en breve un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, un pacto amplio y equilibrado. También hemos solicitado la adhesión de Brasil a la OCDE porque su compendio de normas es compatible con la legislación brasileña”.

En medio de la vorágine política brasileña, Temer defendió “un nuevo Brasil de diálogo, no de intransigencia. De compromiso, no de populismo. De racionalidad, no de falta de realismo. De apertura, no de aislacionismo” y añadió que si este viaje no se ve amenazado por las elecciones de octubre del 2018, “completaremos nuestra agenda de prioridades. Brasil está de vuelta en el mundo”, puntualizó.









