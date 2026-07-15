Latinoamérica liderará la producción mundial de alimentos, según prevé la Segib

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Santander (España), 15 jul (EFE).- El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, aseguró este miércoles que Latinoamérica tiene la capacidad de convertirse en el principal productor de alimentos del mundo, en un contexto de interés de la grandes potencias por la región.

La población mundial, que actualmente ronda los 8.300 millones, alcanzará los 9.700 antes de 2050, un desafío que prácticamente supone «que haya que doblar la producción de alimentos», destacó el máximo responsable de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) en el XI Encuentro de Empresas Multilatinas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander (España).

Cuando faltan pocos meses para la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid en noviembre, tanto EE.UU. como China y la Unión Europea e incluso la India han mostrado el deseo de desempeñar un papel preponderante en el desarrollo de Latinoamérica, agregó.

Estados Unidos expresó el interés de que la zona se convierta en su «prioridad estratégica», dijo Allamand.

También China quiere «iniciar una época histórica para una comunidad de futuro compartido», según dijo el presidente del país asiático, Xi Jinping, en una declaración que no tiene precedentes, según Allamand.

Por lo que respecta a la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, recordó que, si hasta ahora la UE «era un socio natural, aspira a ser un socio preferente» de Latinoamérica, recordó el secretario general iberoamericano.

Por si fuera poco, Allamand apuntó que la India va a participar como observador en la cumbre de noviembre, que constatará que la región, donde la democracia avanza «aunque sea con dificultades», se consolidará como un polo de inversión.

Latinoamérica es ya la región «reserva» de minerales críticos para la transformación digital, además de ser la región más biodiversa del planeta, que cuenta con el 31 % del agua potable, apuntó el secretario general iberoamericano. EFE

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