Latinoamérica necesita nuevas políticas para sus sistemas agroalimentarios, dice informe

San José, 11 mar (EFE).- Latinoamérica y el Caribe necesitan una nueva generación de políticas públicas para sus sistemas agroalimentarios que reconozcan los vínculos con la nutrición, la salud y la conservación de los recursos naturales, indica un informe divulgado este miércoles por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El documento titulado ‘La transición hacia una nueva generación de políticas públicas para los sistemas agroalimentarios’ advierte que se requieren políticas más innovadoras, coordinadas, diferenciadas y orientadas a la provisión de bienes públicos, y sustentadas en el impulso de transformaciones sostenibles e inclusivas.

«Superar las trampas estructurales de bajo crecimiento, alta desigualdad y gobernanza ineficaz requiere una nueva generación de políticas públicas que integren sostenibilidad, inclusión y gobernanza robusta», señala el documento, coordinado por Joaquín Arias, responsable del Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios del IICA.

El informe afirma que el diseño de políticas modernas debe incorporar una visión de largo plazo, estar basadas en consensos, poseer equilibrio en términos de eficiencia y gestión de riesgos, incluida la creciente exposición a shocks sanitarios, climáticos y biológicos, como la propagación de plagas y enfermedades transfronterizas, y contemplar fases de experimentación, aprendizaje y adaptación.

En cuanto al deterioro de los recursos naturales, la publicación hace un llamado a hacerle frente mediante el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de marcos regulatorios e incentivos que promuevan prácticas sostenibles.

Otras recomendaciones son fortalecer la cooperación regional y los esfuerzos nacionales en materia de ciencia y tecnología e innovación, y reorientar los esquemas de subsidios o apoyos tradicionales hacia incentivos basados en resultados, con impactos significativos y duraderos en el desarrollo de los sistemas agroalimentarios.

El informe detalla que en la actualidad el contexto global y regional está marcado por tensiones geopolíticas, mayor incertidumbre en los mercados, cambios en las preferencias de los consumidores, aceleración del cambio tecnológico y crecientes presiones ambientales y sociales, ante lo cual el papel de la agricultura se ha ido transformando de manera significativa.

Agrega que el sector agropecuario mundial incorporó tecnologías que aumentaron la productividad, lo que a su vez permitió incrementar la producción y disminuir el hambre en el mundo; pero que a la vez han surgido desafíos como el sobrepeso y la obesidad que se están tratando de abordar con la promoción de dietas saludables y la inocuidad de los alimentos.

El informe fue elaborado por el IICA en colaboración con la Alianza Bioversity-CIAT, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). EFE

