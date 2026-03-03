Latinoamérica refuerza su presencia en la ITB de Berlín como un mercado turístico al alza

4 minutos

Berlín, 3 mar (EFE)- Los países latinoamericanos han reforzado su presencia en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), a la vez que la región se consolida como un mercado turístico en crecimiento, según el monitor de viajes mundiales de la consultoría turística IPK Internacional.

Mientras Europa ha crecido un 4 % y Norteamérica ha tenido un ligero descenso de un 1 %, los viajes a los países latinoamericanos han tenido un claro repunte del 11 %, informó en un comunicado la ITB, que arrancó este martes.

La ciudad mexicana de Guadalajara está preparando la primera versión de las Américas de ITB, con la que la marca berlinesa busca reaccionar a la creciente importancia de la región en la industria de viajes.

«Con la nueva ITB de las Américas, que se realizará entre el 10 y el 12 de noviembre en Guadalajara, la marca ITB establece una feria para todo el continente americano», indicó la feria berlinesa.

«Con ello la ITB reacciona al creciente significado de la región en el sector de viajes y subraya su aspiración a ser una plataforma líder mundial en la industria turística», agregó la organización.

El vicepresidente del Consejo de Turismo de Jalisco, Gustavo Staufert, dijo a EFE que para Guadalajara es de gran importancia haber conseguido la sede de la ITB.

«Guadalajara viene trabajando desde hace mucho en la industria de reuniones y es muy importante haber conseguido la Feria», sostuvo.

La ITB de las Américas comenzará con una superficie de 10.000 metros cuadrados, de los que se ha vendido un 70 %.

«Se está esperando a 34 países de todas las Américas. Esto empieza en Canadá y termina en la Patagonia. Los compradores vienen también de Europa y del Medio Oriente», explicó.

No obstante, los países latinoamericanos no esperan a Guadalajara para vender sus destinos turísticos, sino que lo están haciendo ya en Berlín.

Turismo regenerativo

Así, el estand de Perú busca mostrar destinos marcados por la biodiversidad y presentar lo que se ha llamado «turismo regenerativo», que permite que los lugares a donde van los viajeros mejoren con las visitas.

«Este año nosotros estamos enfocándonos en el turismo comunitario, en la biodiversidad, en la sostenibilidad y en el turismo regenerativo, que es algo que va más allá de la sostenibilidad y que procura que los destinos mejoren con la visita de los viajeros», dijo a EFE Erick García González, director de Promperú, organismo oficial de promoción del Perú, para Alemania.

Las fotos que decoran su espacio muestran diversos destinos, desde el desierto de Nazca hasta el Amazonas pasando por Machu Picchu.

En una sala inmersiva se proyecta una película con imágenes del Amazonas. «Lo que queremos», explicó García González, «es explotar ese ir a Perú en busca de la naturaleza y en busca del turismo comunitario».

Actualmente, agregó, entre el 70 y el 80 % de los alemanes que van a Perú hacen senderismo y un 30 % hace turismo comunitario.

«Nosotros somos esa aventura, esa vivencia comunitaria que va más allá de la foto que muchos cuelgan en Instagram», indicó.

Diversidad de destinos

El estand colombiano acoge a 27 empresas del sector, que ofrecen una gran diversidad de destinos, lo que forma parte de la apuesta de la presentación del país, según dijo a EFE la gerente de Turismo de ProColombia, María Eugenia Oriani.

«Llevamos mucho tiempo viniendo y cada vez lo hacemos con más empresarios. Este año vienen 27 empresarios, tenemos hoteles, agencias de viajes receptivas y una gran diversidad de destinos», aseguró.

«Tenemos el gran Caribe colombiano, tenemos el Pacífico colombiano, tenemos los Andes Orientales, los Andes Occidentales, tenemos los Llanos, tenemos lo que Colombia es y todo eso atado a la demanda que hay en Europa. Ofrecemos lo que quiere cada mercado», agregó.

En los últimos cuatro años, explicó Oriani, han viajado a Colombia 22 millones de turistas extranjeros y la cifra puede crecer.

Mientras algunos destinos son ampliamente conocidos, como Cartagena de Indias, hay otros que son emergentes y que tienen un gran potencial de crecimiento.EFE

