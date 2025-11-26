Latinoamérica registró en 2024 el nivel más bajo de pobreza desde que hay registros

Santiago de Chile, 26 nov (EFE).- El 25,5 % de la población latinoamericana (cerca de 162 millones de personas) se encontraba en 2024 en situación de pobreza monetaria, lo que supone una disminución del 2,2 % con respecto al año anterior y representa el nivel más bajo desde que hay datos comparables, informó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

«La reducción de la cantidad de población en situación de pobreza a nivel regional en 2024 se explica principalmente por los resultados de México y, en menor medida, de Brasil», indicó el organismo de Naciones Unidas en su informe «Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025».

La pobreza extrema, por su parte, afectó al 9,8 % de la población (62 millones de personas) en 2024, lo que representa 0,8 puntos porcentuales menos que el año anterior, pero 2,1 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en 2014, cuando se alcanzó el nivel más bajo de las últimas tres décadas. EFE

