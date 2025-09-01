The Swiss voice in the world since 1935

Latinoamérica vive «un momento complicado», según el presidente del Frente Amplio uruguayo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 1 sep (EFE).- Los discursos de odio y algunas situaciones que se están dando a nivel político en Latinoamérica llevan a que el presidente del Frente Amplio uruguayo, Fernando Pereira, asegure que esta se encuentra viviendo «un momento complicado».

En ese sentido, habla sobre el actual mandatario argentino, Javier Milei, y sobre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por intento de golpe de estado.

«Si uno ve esos discursos de odio generados tanto por Bolsonaro como por Milei uno puede decir estamos viviendo un momento complicado en la región», dice a la Agencia EFE, al tiempo que apunta que en el último tiempo esos discursos también «han permeado en una parte de la sociedad».

Pereira también habla de la situación de Venezuela y sostiene que los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en julio de 2024 «tenían que tener claridad y no la tuvieron».

«Nosotros habíamos dicho que tanto la Fundación Carter como las Naciones Unidas, que habían sido los observadores que habían ido a las elecciones en Venezuela, tenían que ser las que manifestaran si esas elecciones se habían hecho correctamente y las dos organizaciones manifiestan que no. Al mismo tiempo, nunca aparecieron las actas electorales circuito por circuito que permitieran dar certeza de que la elección había tenido un resultado adecuado, por lo cual es imposible de reconocer que esa elección fue democrática», dice.

No obstante, Pereira no comparte el despliegue de buques estadounidenses cerca de la costas de Venezuela en el mar Caribe.

«Colocar frente al mar venezolano buques y acciones de guerra, independientemente que no pase nada, no parece ser la decisión más acertada. Yo creo mucho en la autodeterminación de los pueblos y los pueblos van a terminar resolviendo sus problemas. Lo que no quiere decir celebrar lo que está pasando en Venezuela. Yo no lo celebro internamente, pero tampoco me gusta para nada la actitud injerencista que está teniendo Estados Unidos», concluye. EFE

scr/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR