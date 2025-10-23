Latinoamérica y Caribe alcanza un 71 % de generación eléctrica renovable en junio de 2025

Quito, 23 oct (EFE).- América Latina y el Caribe alcanza un 71% de generación eléctrica renovable en junio, el nivel más alto del año 2025, informó este jueves la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), con sede en Quito.

Anotó que en junio pasado, la región generó 159 teravatios hora (TWh) de electricidad, con un 71 % proveniente de fuentes renovables.

La hidroelectricidad mantuvo su liderazgo con un 51,3 % de participación, seguida del gas natural (20,4 %), la eólica (10,1 %) y la solar (4,8 %), consolidando una matriz regional mayoritariamente limpia.

A pesar de una reducción mensual del 6 % respecto a mayo, el informe destaca un crecimiento interanual del 5 % frente a junio de 2024.

La hidroelectricidad fue la fuente de mayor expansión, con 16,3 TWh adicionales en los últimos doce meses, impulsada por condiciones hídricas favorables.

Por el contrario, el gas natural registró la mayor contracción, con 7,7 TWh menos que el año anterior.

El reporte subraya, además, que nueve países de la región superaron el índice regional de renovabilidad, entre ellos, Paraguay y Costa Rica que alcanzaron el 100 %, seguidos de Uruguay (98 %), Brasil (95 %) y Colombia (91 %).

Según la Olade, estos resultados confirman el liderazgo regional en generación renovable y evidencian una tendencia sostenida de crecimiento del 7 % anual en la producción acumulada de energía eléctrica durante los últimos tres años. EFE

sm/nvm