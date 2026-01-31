Laura Dogu llega a Caracas para reabrir misión diplomática de EEUU después de siete años

1 minuto

Caracas, 31 ene (EFE).- La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió, a través de su cuenta en X, dos fotografías de Dogu bajando del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana. EFE

sc/lb/gad

(foto)(video)