Laura Fernández conversa con Delcy Rodríguez y le ofrece ayuda a Venezuela tras terremotos

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San José, 25 jun (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo este jueves una llamada telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le expresó su solidaridad tras los dos terremotos del miércoles y le ofreció ayuda humanitaria y el envío de rescatistas para ayudar en las labores de rescate.

«Doña Delcy yo la llamo para solidarizarme en nombre del pueblo de Costa Rica con la tragedia que está viviendo su pueblo Venezuela. Estoy coordinando con los equipos de rescate y la Comisión Nacional de Emergencias para enviarles ayuda humanitaria y rescatistas especializados a la brevedad posible», dijo la presidenta Fernández durante la llamada divulgada en video por la Casa Presidencial.

La mandataria costarricense aseguró que está orando para que Venezuela «tenga la menor pérdida de vidas humanas posible» y reiteró que Venezuela puede contar con Costa Rica «para lo que necesite».

En la llamada Delcy Rodíguez manifestó que aprecia «infinitamente» el apoyo de Costa Rica y calificó los terremotos como «una cosa muy inédita» que ha dejado «un estado donde prácticamente todos los edificios se cayeron».

«Estamos con la fuerza espiritual de nuestro pueblo y el aliento de los países que llaman da darnos fuerza», dijo Rodríguez, quien afirmó que Venezuela «va a reconocer el gesto y el apoyo» de Costa Rica.

La Cancillería informó este jueves que para la comunidad costarricense residente en Venezuela y sus familiares en Costa Rica, ha habilitado la atención consular por medio del Consulado en Colombia y del Departamento Consular del ministerio en San José.

Desde 2020 Costa Rica suspendió sus relaciones diplomáticas con Venezuela con el cierre de la embajada y el retiro del personal, luego de que en 2019 el país centroamericano desconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de ese año.

Venezuela fue sacudida el miércoles por un «doblete sísmico», un terremoto de magnitud 7,2 y otro 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país, que han causado al menos 164 muertos y 971 heridos según el primer reporte oficial.

Varios países han anunciado el envío de ayuda humanitaria y socorristas, mientras que EE.UU está desplegando también equipos de búsqueda y de rescate en el país, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado e indicó que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron», cuya cantidad no precisó de inmediato. EFE

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