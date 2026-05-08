Laura Fernández jura como la presidenta 50 en la historia de Costa Rica

1 minuto

San José, 8 may (EFE).- Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 y segunda mujer que llega al cargo en la historia de Costa Rica para el periodo 2026-2030 y a continuación recibió la banda presidencial, en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional.

Fernández, de 39 años y del derechista Partido Pueblo Soberano, prestó juramento ante la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, la primera vez que una mujer juramenta a otra como gobernante de este país centroamericano. EFE

mjb/dmm/psh

(foto) (video)