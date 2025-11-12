Laura Pausini le regala una canción inédita a León XIV en un encuentro en el Vaticano

Ciudad del Vaticano, 12 nov (EFE).- La cantante italiana Laura Pausini se ha reunido este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano y le ha regalado la única copia de un tema inédito que ha grabado con una versión de un canto de San Francisco de Asís.

La artista italiana acudió a la cita vestida completamente de negro, acompañada por el equipo de la compañía Warner Bross y con una carta dirigida a «Su Santidad Papa León», tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Pausini recibió ante la presencia de León XIV el premio ‘Global Icon’ otorgado por ‘Billboard Italia’ por su «talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo», informó esa revista especializada.

Después, la cantante obsequió al papa con una canción inédita, grabada en una sola copia, en la que interpreta una parte del ‘Cantico de las criaturas’ de San Francisco de Asís.

Por su parte, ‘Billboard Italia’ ha entregado al pontífice estadounidense una placa simbólica en la que se defiende «la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas». EFE

