Lautaro Martínez: «Siempre soñé con hacer este gol»

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Atlanta (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Lautaro Martínez afirmó visiblemente emocionado que siempre soñó con hacer un gol como el que logró este miércoles en el descuento para dar a Argentina el pase a la final tras vencer a Inglaterra por 1-2.

«Muy fuerte esto, es muy fuerte», comenzó diciendo el delantero del Inter de Milán en una entrevista a pie de campo después de la victoria, en la que apenas podía contener las lágrimas.

Martínez, que anotó el segundo tanto en el descuento, destacó que soñó con hacer un gol así de importante desde que su padre le compró sus primeras botas de fútbol, y aclaró que había tenido una corazonada desde el banquillo.

«Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar», agregó.

Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó «más tranquilidad para mover la pelota».

«Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo», indicó el delantero.

Ya más relajado en zona mixta, Martínez tuvo palabras de elogio hacia España, su rival en la final del domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

«Vamos a enfrentar a un rival de muchísima jerarquía, que no pierde desde hace 37 partidos, que tiene grandísimos jugadores, así que ahora toca descansar y recuperar la mayor energía positiva».

Pero también resaltó que es tiempo de disfrutar: «Lo que estamos logrando es muy difícil, llegar una final después de 3 años y medio siendo los campeones no es menos»

El ariete del Inter de Milán valoró el mérito del equipo «que ante la adversidad sigue y no se cansa».

«Veníamos de tres partidos difíciles donde se nos había puesto complicado, y al final el equipo siempre sacaba algo más de adentro. Hoy una vez más con el resultado en contra logramos darle la vuelta en el tiempo de descuento», resaltó.

Con su gol este miércoles, Martínez suma tres dianas en lo que va de Mundial, el segundo máximo goleador argentino, por detrás de Lionel Messi. EFE

am-hbc/car

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