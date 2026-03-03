Lavrov: EE.UU. no se detendrá en Irán ni en Cuba en su intento de administrar otros países

Moscú, 3 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que Estados Unidos no se detendrá ni en Irán ni en Cuba en su intento de administrar otros países.

«En lo que respecta a Irán, (el secretario de Estado, Marco) Rubio planteó la posibilidad de que EE.UU. administre Irán. Tal como anunciaron que gobernarían Venezuela», dijo en rueda de prensa.

Añadió que «ahora están probando un plan similar para Cuba. Y probablemente este no sea el final».

Rusia, que ha condenado los ataques de EE.UU. e Israel contra la república islámica, ha demandado la liberación del apresado líder venezolano, Nicolás Maduro, y llamado a Washington a renunciar al bloqueo naval de Cuba.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y otros altos funcionarios «no tienen reparos en admitir que no se guiarán por ninguno de los principios de la ONU, que sólo se guiarán por los intereses de sus países», continuó Lavrov.

Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania.

Además, resaltó el hecho de que Francia y el Reino Unido se hayan «distanciado» de la operación militar lanzada por Estados Unidos.

Lavrov aseguró también que aún no ha visto «pruebas» de que Irán haya desarrollado armas nucleares, el principal argumento utilizado por EE.UU. e Israel para lanzar sus ataques contra la república islámica.

Además, llamó al cese tanto de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán, como de los ataques de Teherán contra el territorio de los países del golfo Pérsico.EFE

