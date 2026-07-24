Lavrov aboga ante Araqchí por un pronto acuerdo Irán-EE.UU. para un cese de hostilidades

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Moscú, 24 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, abogó este viernes al reunirse con su colega iraní, Abás Araqchí, por un “pronto” acuerdo entre Irán y Estados Unidos para un cese de las hostilidades en la región del Golfo Pérsico.

“La parte rusa destacó la importancia de un pronto y sólido acuerdo para un cese de las acciones militares en favor del restablecimiento de la estabilidad, seguridad y navegación ininterrumpida en la región”, señaló el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso.

Lavrov y Araqchí, que se reunieron en Kirguistán, abordaron tanto la escalada de la violencia en la región como “la amenazaa las perspectivas de un arreglo pacífico del conflicto”.

Los ministros viajaron a la república centroasiática, donde participan en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Rusia y China, pero a la que se unió Irán en 2023.

El Gobierno iraní elevó hoy a 55 las personas que han fallecido a causa de los ataques estadounidenses desde que Estados Unidos declarara rota la tregua y retomara la ofensiva.

En total, 669 personas resultaron heridas y 55 murieron en los ataques hasta el jueves por la mañana, según el balance oficial ofrecido por el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hosein Kermanpur, publicado este viernes por la agencia Fars.

Se trata de víctimas registradas desde que EE. UU. recrudeció sus ataques a principios de este mes contra el sur del territorio iraní, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el pasado 8 de julio el memorando de entendimiento firmado con Irán el 17 de junio para poner fin a la guerra.EFE

mos7cg