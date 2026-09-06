Lavrov acusa a Alemania de iniciar una «guerra de verdad» contra Rusia

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Moscú, 6 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Alemania de iniciar una «guerra de verdad» contra Rusia, debido a la reacción de Berlín ante la supuesta implicación de Moscú en el incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig.

«Leipzig, aeropuerto (…) Encontraron allí un dron. Dijeron que es ruso y nadie se molestó en investigar más. A grandes rasgos, esto es esencialmente el comienzo de una guerra de verdad», dijo Lavrov, en declaraciones a la televisión rusa.

Denunció que las autoridades alemanas han decidido cerrar el Consulado General ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, tras lo que el ministro anunció la clausura de todas las filiales en este país del Instituto Goethe.

«Recuerdo que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, la Gran Guerra Patria, los alemanes cerraron las legaciones diplomáticas», dijo.

Además, advirtió de que Alemania está «poniendo en práctica» los planes de su canciller, Friedrij Merz, de convertir a su país, «de nuevo, en la primera potencia militar en Europa».

«Bueno, en esencia, viene a declararnos la guerra. No se han aprendido en absoluto las lecciones de la historia. Resulta que estas metástasis del nazismo está empezando a surgir. Esto es un fenómeno peligroso. Me parece que los dirigentes rusos sacarán sus propias conclusiones», señaló.

El Kremlin también aseguró el viernes que «las acusaciones contra Rusia carecen por completo de fundamento. Rechazamos categóricamente estas acusaciones, las consideramos totalmente vacías y sin argumentos convincentes».

Recordó que Berlín no se comportó de igual manera cuando los responsables de la explosión en el gasoducto Nord Stream -supuestamente los ucranianos- fueron sorprendidos prácticamente in fraganti.

«Por lo tanto, por supuesto, en esta situación, sus declaraciones nos resultan más que poco convincentes», aseguró Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

El pasado 4 de agosto se encontró en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una carga explosiva y hubo una supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, y diez días más tarde fue hallado un tercero de esos aparatos, así como explosivos.

El lunes el Gobierno alemán responsabilizó de este «ataque híbrido» a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre, además de, entre otras medidas, la cancelación del contrato que permite la actividad al centro cultural Casa Rusa en Berlín y la convocatoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores del embajador ruso en Berlín.

El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Alemania no tiene pruebas contra Moscú y vinculó las acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea con vistas a las elecciones del domingo.EFE

mos/jgb