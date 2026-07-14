Lavrov acusa a EE.UU. de violar memorándum de junio con campaña de bombardeos contra Irán

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Moscú, 14 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Estados Unidos de violar el memorándum suscrito en junio con Irán al reanudar los bombardeos contra territorio de la república islámica.

«Lo vemos como una violación del memorándum. No hay mucho más que decir, es triste. Ya que sale perdiendo la infraestructura civil tanto en Irán como en los países árabes» del Golfo Pérsico, dijo Lavrov en rueda de prensa.

Añadió que «lo más importante es que esto no conducirá al arreglo y cierra la puerta que el citado memorándum pareció entreabrir».

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) reanudó hace tres días los ataques contra objetivos militares en Irán, estrecho aliado del Kremlin.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de «guardián del estrecho de Ormuz», una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró «hasta nuevo aviso» tras los recientes ataques estadounidenses.

Insistió en que la presión sobre Irán continuará mientras no exista un pacto que satisfaga a Washington y defendió el uso combinado de medidas económicas y acciones militares como mecanismo para forzar a Teherán a aceptar sus condiciones.EFE

mos/jgb