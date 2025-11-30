Lavrov acusa a Occidente de jugar sucio en el mercado internacional de armas

2 minutos

Moscú, 30 nov (EFE).- Occidente lleva a cabo una lucha «sucia y no competitiva» contra Rusia en el mercado de armas por la imposición de sanciones, denunció hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

«Los retos (en el comercio de armas) son los mismos que enfrentamos en la exportación de cualquier otra mercancía nuestra (…) Se trata de las sanciones y los intentos de justificarlas con la necesidad de acusar a Rusia por su ‘conducta’ con Ucrania. Pero en realidad, se trata de una lucha sucia y no competitiva», dijo en una entrevista a la televisión rusa.

El jefe de la diplomacia rusa señaló que con esta actitud Occidente demostró una vez más «su absoluta incapacidad de lograr acuerdos».

«En este caso, respecto a las reglas de la globalización que defendieron durante largas décadas los países occidentales: el libre mercado, la competencia honesta, la presunción de inocencia y muchas otras cosas», sostuvo.

Según Lavrov, todo esto «se volvió cenizas en cuanto Occidente comprendió que pierde la competencia».

«Se aferró a cualquier excusa. En este caso resultó ‘oportuna’ nuestra operación militar especial (la guerra en Ucrania), aunque las sanciones contra los sectores nacionales y de defensa fueron impuestas mucho antes de que esta comenzara», dijo.

El ministro ruso señaló que Rusia sabe cómo enfrentarse a estas sanciones, ya que el resto del mundo no está dispuestos a seguir los mandatos de Occidente por siempre.

«Todos quieren comerciar honestamente, y los que sinceramente quieren lograr acuerdos comerciales mutuamente provechosos siempre encontrarán cómo armar sus cadenas financieras, bancarias y logísticas, que es lo que sucede ahora», sostuvo.

Lavrov insistió que las producciones militares rusas son «absolutamente competitivas» y cargan con la gloria de haber apoyado durante largos años a «la lucha contra el colonialismo» occidental.

«Kaláshnikov es un símbolo de la descolonización», aseveró, al señalar que muchos países africanos recuerdan que lograron su independencia gracias a las armas soviéticas y el apoyo de los asesores de la Unión Soviética. EFE

mos/lab