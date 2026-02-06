Lavrov avisa de que expiración del START III abre un vacío en materia de desarme nuclear

2 minutos

Moscú, 6 feb (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió hoy que la expiración del tratado START III abre un vacío en el ámbito del desarme nuclear, aunque subrayó que Moscú está dispuesto al diálogo con EE.UU.

«Ayer expiró el Tratado de Reducción de Armamento Estratégico y ha surgido un vacío (…), en principio, Rusia está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos», dijo Lavrov en rueda de prensa.

Añadió que «Rusia prefiere el diálogo y veremos en qué medida Estados Unidos también está dispuesto a ello».

Recordó el comunicado que emitió el Ministerio de Exteriores el miércoles y en el que Moscú se desvinculaba de las obligaciones contempladas por el tratado.

El Kremlin aseguró hoy que Rusia y Estados Unidos «son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema».

Dmitri Peskov, portavoz presidencial, confirmó que ambas partes celebraron consultas al respecto el jueves en Abu Dabi, donde abordaron la posibilidad de prolongar los límites contemplados por tratado y confirmaron que «asumirán posturas responsables».

«Por supuesto, las cláusulas pueden prolongarse de manera formal», dijo, en alusión a la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de extenderlas un año, como mínimo, a la que la Casa Blanca nunca respondió oficialmente.

Axios informó la víspera que Moscú y Washington negociaron una posible prolongación por seis meses de dichos límites.

Con todo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró anoche que quiere «un tratado nuevo, mejorado y modernizado» que sustituya al START III o Nuevo START.

«En lugar de prorrogar el tratado ‘New START’ (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

Trump quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme, a lo que se opone Pekín, postura respaldada por Moscú.

El tratado fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.EFE

mos/jgb