Lavrov defiende festival de Intervisión como «un espacio de diálogo entre civilizaciones»

Moscú, 12 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, defendió hoy el festival internacional de la canción de Intervisión que acogerá Moscú el próximo día 20 como «un espacio universal de diálogo entre civilizaciones».

«Les deseo a todos éxito. Intervisión es una especie de Expo, espacio universal de diálogo entre civilizaciones basado en el enriquecimiento mutuo de las historias y tradiciones nacionales», dijo el ministro en un videomensaje a los organizadores del festival y sus participantes.

Destacó que Intervisión, un festival desempolvado de los tiempos soviéticos, cuando fue creado como alternativa a Eurovisión, contará con la participación de intérpretes de 23 países entre ellos Cuba, Venezuela, Colombia y Brasil.

El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó a principios de año retomar este festival, que nació en 1965 bajo los auspicios de la Organización Internacional de Radio y Televisión de los países del desaparecido bloque socialista.

Latinoamérica estará representada el certamen por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia.

Según el sorteo del orden de participación, la cantante cubana será la encargada de abrir el festival, cuyo ganador se llevará un premio en metálico de 30 millones rublos, unos 350.000 dólares al actual tipo de cambio.

Su primera edición, celebrada en Praga en 1965, premió al cantante checo Karel Gott, calificado por su compatriota, el novelista Milan Kundera, como «el idiota de la música» por sus canciones ligeras y comerciales.

Posteriormente fue acogido por Bulgaria, la URSS, Polonia e incluso Finlandia, pero se vio malogrado tras su controvertida edición de 1980 en la ciudad polaca de Sopot.

Y es que en la vecina Gdansk se desataron las masivas protestas del sindicato opositor Solidaridad que marcaron el comienzo del derrumbe del campo socialista.EFE

mos/cg

